Anatomia di una rugbista Intervista a Vittoria Ostuni Minuzzi

(Di sabato 30 marzo 2024) Nome:(“Un nome, me lo dicono tutti, che nello sport dà fiducia e ottimismo”). Cognomi, due:(“Quelli dei miei nonni paterni”). Altezza: 1,78. Peso: 64 (“Mi chiamano Acciughina, oppure Vic”). Anni: 22. Presenze in Nazionale: 29. La trentesima domenica, alle 16, nella Rds Arena di Dublino, contro l’Irlanda, secondo turno del Sei Nazioni, maglia numero 15.di una. Il sangue “Papà venditore di olio e potatore di ulivi, mamma medico igienista. Padovana di Camposampiero. Terza di tre: un fratello maggiore di sei anni, una sorella di due. A nove anni in Africa, nel Mali, con la famiglia, impegnata in un progetto umanitario e di volontariato, la mamma in un ospedale. Prima, già da quando avevo 5-6 anni, il rugby, eredità dei miei fratelli. Poi, complice un ...