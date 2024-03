Amici di Maria | Ayle e Kumo in difficoltà parlando di amore | “Complicato”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 30 marzo 2024) Ad una settimana dalla loro eliminazione dadisono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I due ragazzi hanno parlato della loro esperienza nel talentno e dell’uscita dopo la prima puntata del serale. Silvia ha poi chiesto al ballerino e al cantante dell’e i due sono rimasti in silenzio qualche secondo e di questa reazione si sono accorti molti utenti sui social: “Hanno iniziato a sudare freddo”. “Lei che con quella domanda li ha mandati in tilt“. alla domanda sull’hanno entrambi sudato freddo.#Verissimo pic.twitter.com/yfjLtGNZYy — Ally? (@iamaravendor) March 30, 2024di? È un bel po’”: “Per me è ...