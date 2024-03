“Amici 23” | splendida notizia per Nicholas | grande occasione per lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 30 marzo 2024) News tv. “23”, è successo dopo l’eliminazione di: la bella– Siamo ormai nel vivo, c’èattesa per la seconda puntata di “” di Maria De Filippi, in onda stasera, sabato 30 marzo 2024. Durante l’appuntamento ci saranno altre due eliminazioni dopo quelle di Ayle e Kumo. Le anticipazioni rivelano già chi sarà costretto a lasciare la scuola. Intanto è arrivata unabellissima per il ballerino. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, brutto incidente durante l’esibizione: sospesa la registrazione della puntata Leggi anche: Caterina Balivo, cosa ha fatto in diretta Tv con l’amica Eleonora Abbagnato “23”,...