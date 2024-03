Amici 23 | Kumo e Ayle ospiti a Verissimo parlano di amore e il cantante sembra fare riferimento a Lucia Ferrari

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 30 marzo 2024), eliminato nel corso della prima puntata del serale della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi, sono statidi. Il primo a raccontarsi è stato il, ex allievo di Anna Pettinelli. “E’ stato un percorso lungo, intenso, bello“, ha esordito(Elia Flagella), che ha quindi parlato dell’ansia che ha vissuto all’interno del talent show di Canale 5: Ho avuto problemi seri con l’ansia nella seconda parte del programma, da dopo Capodanno. Sono rientrato con un’ansia brutta, che mi ha fatto un po’ deconcentrare ma sono riuscito subito a recuperare. Quel poco di Serale che ho fatto me lo sono goduto e il mio obiettivo era proprio godermi le performance. Non avevo mai avuto episodi di ansia anche perché non avevo mai cantato ...