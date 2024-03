Amici 2023 | seconda puntata del serale con Ermal Meta e Barbara Foria

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 30 marzo 2024) Questa sera su Canale 5 ladeldidi Maria De Filippi, ospiti in studio il cantautoree la comicaDopo la primadella scorsa settimana, conclusa con le eliminazioni del cantante Ayle e del ballerino Kumo, continua ildidi Maria De Filippi. Tre manche per le tre squadre, con le performance giudicate da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Due gli ospiti annunciati:ed. La comica napoletana ha già partecipato al talent di Canale 5. Tante le imitazioni portate in scena nel corso ...