All’ospedale di Roccadaspide manca un rianimatore h-24 | l’appello del Nursind provinciale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlSalerno esprime profonde preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione sanitaria prevista per la Valle del Calore, come delineata nella recente presentazione dell’attività organizzativa aziendale dell’Asl Salerno. In particolare, il sindacato è turbato dalle possibili implicazioni che tali cambiamenti potrebbero avere sulla qualità e l’accessibilità dei servizi sanitari per i cittadini della zona. “La nostra attenzione è concentrata sul destino del presidio ospedaliero di, che dovrebbe essere incorporato nel Dea di Vallo della Lucania Agropoli. Pur riconoscendo l’importanza di potenziare le strutture territoriali, sorgono legittime perplessità riguardo alla proposta di riorganizzazione”, ha detto il segretario generale delSalerno, Biagio Tomasco. “La nostra principale ...