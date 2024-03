All’arbitro finanziari 963 ricorsi | 13 milioni risarcimenti

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel 2023 sono 13,1di euro iriconosciuti dper le controversiee che, nel corso dell’anno, ha ricevuto 963. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’arbitro per le controversiee (Acf) sull’attività svolta nel 2023. L’anno scorso le riunioni del collegio sono state 46 e le decisioni 1.237. Nel 56,8% isono stati accolti nel nel 43,2% sono stati rigettati. Con i dati del 2023, sale a 10.774 il numero complessivo deitrasmessi dai risparmiatori nei primi sette anni di attività (2017/2023). Iricevuti, emerge dalla relazione, hanno prevalentemente riguardato, in linea con quanto registrato negli anni precedenti, la ...

