All'arbitro finanziari 963 ricorsi, 13 milioni risarcimenti - Nel 2023 sono 13,1 milioni di euro i risarcimenti riconosciuti dall'arbitro per le controversie finanziarie che, nel corso dell'anno, ha ricevuto 963 ricorsi. E' quanto si legge nella relazione annual ...quotidiano

Schiaffo all’arbitro e gara da riprendere: in campo per un solo minuto - Si torna in campo per giocare un solo minuto. Altra vicenda surreale nel calcio dilettantistico italiano: le decisioni ufficiali a margine di una situazione molto particolare ...calciomercato

arbitro controversie finanziarie, nel 2023 risarcimenti per oltre 13 milioni di euro - A rivolgersi all’arbitro, si legge nel rapporto, sono in prevalenza uomini (a conferma di altri dati e analisi che dimostrano che in Italia sono soprattutto loro a occuparsi delle questioni ...repubblica