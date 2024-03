Alcol fuori orario e mancanza di requisiti strutturali | chiusi sette minimarket in centro

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 – Chiusura definitiva perdele per cinque bar. Negli ultimi tre anni il Comune di Firenze ha stoppato tutte queste attività, usando giustamente il pugno di ferro nei confronti di chi non rispetta le regole, soprattutto in materia di vendita diici ai giovani e. “E’ una battaglia di legalità – hanno spiegato gli assessori alla sicurezza Benedetta Albanese e alle attività produttive Giovanni Bettarini - perché solo rispettando le regole si tutela la salute dei giovani, si riducono i rischi di movida molesta e si contribuisce alla maggiore vivibilità delstorico e di tutta la città. Arrivare alla chiusura definitiva dei locali è doloroso ma purtroppo inevitabile, di fronte alle numerose ...

Isee più leggero per oltre sei milioni di nuclei che ricevono l? Assegno unico per i figli. I soldi dell?aiuto escono dal calcolo dell?indicatore economico: i beneficiari... (ilmessaggero)

L’appello dell’ospedale Cardarelli: “A Pasquetta no Alcol per barbecue” - Pasquetta 2024, Cardarelli invita a non usare Alcol su barbecue. Nel 2023, 30 feriti gravi accolti dal reparto grandi ustionati ...napoli.occhionotizie

Ospedale Cardarelli, l'invito del reparto ustioni a non usare Alcol per le braci - Il giorno di Pasquetta è sempre particolare per la Terapia Intensiva Grandi Ustionati del Cardarelli, il Centro di riferimento regionale cui afferiscono pazienti anche da fuori regione.ilmattino

Cardarelli, appello per Pasquetta: “Non usate Alcol per barbecue o fuochi, si rischia la vita” - StampaIl giorno di Pasquetta è sempre particolare per la Terapia Intensiva Grandi Ustionati del Cardarelli, il Centro di riferimento regionale cui afferiscono pazienti anche da fuori regione. In quest ...salernonotizie