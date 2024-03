(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 mar. (askanews) – Sono iniziate in Toscana lede “La”, nuovo film di Fabrizio Guarducci (Anemos – Il vento; Una Sconosciuta), con protagonista Sebastiano Somma, girato interamente in Val di, tra il centro di Chianciano Terme, lungo le strade di Chiusi e all’interno dell’IIS Valdi, dove la produzione ha coinvolto attivamente gli studenti. Il film, interpretato anche da Martina Roscani, Francesco Luciani, Cartisia Somma, Greta Fabiani, Daniele Flamini, Kate Postorino, Miriam Nicolosi, Arturo Muzzi, Massimiliano Giontella e Valentina Spiti, è prodotto dalla Fair Play di Matteo Cichero e dello stesso regista, autore anche del soggetto (tratto dal suo omonimo libro, edito da LdM Press) e della sceneggiatura, scritti a quattro mani con ...

A Cervinia in pochi minuti il vento è passato dai 20-30 km/h fino a 110 km/h, imponendo una rapida chiusura per motivi di sicurezza dalla seggiovia Cretaz . La pagina meteo Valle daosta ha condiviso ... (open.online)

Con il messaggio 27 marzo 2024, n. 1271 l’ Inps comunica ai destinatari la possibilità di scaricare , inviare via email o mostrare dal proprio smartphone il QRcode per attestare lo Status di ... (orizzontescuola)

Maltempo, frana a Bargagli: in 400 bloccati in Val Trebbia - Isolate con i loro abitanti le frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso e lo resteranno fino a metà della prossima settimana per la chiusura della ...genova.repubblica

Tutte le edicole aperte domani in provincia - Dalla Bassa all’Appennino, passando per borghi e colline: la mappa dei punti vendita in cui acquistare il quotidiano domenica ...ilrestodelcarlino

Al via in Val di Chiana le riprese de “La partita delle emozioni” - Roma, 30 mar. (askanews) – Sono iniziate in Toscana le riprese de “La partita delle emozioni”, nuovo film di Fabrizio Guarducci (Anemos – Il vento; Una Sconosciuta), con protagonista Sebastiano Somma, ...ildenaro