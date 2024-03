Al via il Subsonica 2024 Tour nei palazzetti italiani

(Di sabato 30 marzo 2024) Milano, 30 mar. (askanews) – L’attesa è finita, dal 3 aprile ifanno ritorno neicon il. Lanée, prodotta da Live Nation, toccherà sette città e palasport nel mese di aprilee vedrà finalmente svelati live anche i nuovi brani del loro decimo album in studio “Realtà Aumentata”, uscito lo scorso 12 gennaio. Si parte il 3 aprile a Mantova – con uno show che sarà preceduto dallo speciale soundcheck aperto “Baci, abbracci e decollo kabuki”, destinato a tutti i possessori del biglietto per il concerto – e si prosegue il 4 aprile al Forum di Milano, il 6 aprile al Zoppas Arena di Conegliano (TV), l’8 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 10 aprile all’Unipol Arena di Bologna, l’11 aprile al ...

