Al lavoro con il cane | ora si può a Veterinaria UniBo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Bologna, 30 marzo 20924 – Un aiuto peloso per allentare lo stress: non si tratta di un peluche, ma della possibilità di portare il proprioin ufficio. Un sogno per tanti proprietari che si struggono all’idea di lasciare il proprio amico a 4 zampe tante ore solo in casa che arriva a pochi giorni dal rifiuto di fare entrare il calciatore Luca Toni assieme al suo golden retriver in un circolo tennis. Businesswoman in office having healthy snack. Young woman eating fruit while enjoying with dog L’idea di dare il via libera in ufficio diè venuta – manco a dirlo – al dipartimento didell’e la possibilità è stata offerta “agli studenti e al personale del Dimevet, ossia il Dipartimento di scienze mediche veterinarie (Dimevet, appunto). Il progetto sperimentale durerà 2 anni. Naturalmente ci ...