AJ Styles | “La mia theme non mi rappresenta più | a WrestleMania sarete sorpresi…”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 30 marzo 2024) L’escalation della faida tra LA Knight e AJha raggiunto il culmine nell’ultima puntata di SmackDown. Il Phenomenal One, dal suo ritorno, ha cambiato molto l’attitudine del proprio personaggio, ed i cambiamenti per lui non sembrerebbero essere finiti. Grosse novità in arrivo AJ ha infatti utilizzato la propria“Phenomenal” fin dal suo debutto in WWE alla Royal Rumble 2016, ma durante un recente evento con Fanatics Live, mentre firmava una maglietta con lo slogan “They Don’t Want None”, ha accennato alla possibilità di una nuovad’ingresso in arrivo: “sorpresi aper quanto riguarda la musica. Non voglio svelare il segreto. È una cosa grossa perché la mia musica è dannatamente fantastica, ma non si adatta all’AJche la gente ...