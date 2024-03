Agguato nella piazza centrale | ferito un ragazzo con colpi di arma da fuoco a Sannicandro

Agguato nella piazza centrale a colpi di arma da fuoco: ferito un ragazzo di 20 anni - Un ragazzo di circa 20 anni è stato ferito nella piazza centrale di Sannicandro ... Sul posto i carabinieri, non si conoscono le condizioni della vittima dell’Agguato.quotidianodipuglia

Agguato mortale in un bar, al via il processo per un calabrese (NOME) - Prima udienza in Corte d’Assise a Chieti del processo per l’omicidio dell’architetto pescarese Walter Albi, 66 anni, ed il ferimento grave dell’ex calciatore Luca Cavallito (50), fatto avvenuto il ...zoom24

Napoli, investono due uomini, poi rubano auto e scappano: 2 feriti - Due feriti in quello che ha i contorni di un vero e proprio Agguato avvenuto nella serata di venerdì, nel quartiere Ponticelli di Napoli, in viale delle ...pupia.tv