Agguato in città | investiti due pregiudicati | poi rubano auto | caccia agli uomini

(Di sabato 30 marzo 2024)indove duesono statida un’: successivamente è stata rubata un’altra vettura, partita laMomenti di grande paura quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 marzo, a Napoli, precisamente nel quartiere di Ponticelli. Due malviventi hanno investito altrettantiche si trovavano a bordo di una moto. Successivamente hanno abbandonato la loro vettura per rapinare un’altra. Non solo: secondo alcune testimonianze (tra queste la donna rapinata) pare che sia stato esploso un colpo di pistola in aria. Carabinieri (Pixabay Foto) Cityrumors.itNel giro di pochissimi minuti sul posto sono intervenute forze dell’ordine ed ambulanze. ...

Non ha avuto scampo. In pochi minuti è stato raggiunto da una raffica di proiettili che lo hanno colpito alle spalle e lo hanno ucciso . A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, si torna a sparare ... (thesocialpost)

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Dopo il grave omicidio avvenuto a Casarano poco più di due settimane fa, un’inquietante Agguato è andato in scena questa mattina a Lecce. Una sparatoria in pieno ... (dayitalianews)

Accoltellato giornalista di Iran International, da anni racconta proteste contro regime di Teheran: ...non identificate - mentre si apprestava ad uscire dalla propria abitazione nel sud della città. ... Alla luce delle informazioni raccolte in questi ultimi due anni dall'intelligence inglese, l'agguato a ...

Mini esodo di Pasqua: previsioni traffico, meteo, mappa cantieri: ... o per una prima toccata e fuga al mare, o per far visita ai parenti nella sua città natale. E sono ... il Tutor è sempre in agguato . Hai ancora ai piedi gli pneumatici invernali Sappi che non solo ...