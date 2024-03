Addio a Louis Gossett Jr | il sergente Foley di Ufficiale e Gentiluomo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 30 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore americanoJr., noto al grande pubblico per il ruolo delEmilnel film “”. Aveva 87 anni.Jr. è si è spento giovedì a Santa Monica, in California L’attore ha raggiunto la fama internazionale grazie al film “” del 1982, in cui interpretava il severo istruttore che mette alla prova il giovaneinterpretato da Richard Gere. Per questo ruolo,Jr. vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista, diventando il primo uomo di colore a ricevere questo premio e il terzo attore nero ...