Addio a Berta Martinicchio | Stilista di Fama Internazionale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Chieti - A 74 anni, si è spenta a Treviso, dove era ricoverata per cure mediche. Giovedì prossimo si terranno i funerali nella sua città natale, Pretaro. Ro, conosciuta affettuosamente come, ha lasciato questo mondo all'età di 74 anni. Celebrefrancavillese, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda, collaborando con prestigiosi marchi internazionali. Durante l'ultimo anno,ha lottato contro una malattia incurabile con grande determinazione e coraggio, come testimoniano coloro che le erano vicini e che oggi la piangono. Pur vivendo nella zona di Carletto, il suo talento era noto sia all'interno che oltre i confini della città. La sua scomparsa è avvenuta nell'ospedale di Treviso, la stessa città che ha visto i suoi primi passi nel mondo della moda. I ...