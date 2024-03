Addebiti multipli e mai fatti Cosa sta succedendo ai conti correnti Bnl

Bnl: anomalie sui conti, clienti segnalano Addebiti errati - Addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca starebbe ora risolvendo. “Po ...livesicilia

Bnl, Addebiti multipli sui conti correnti. La banca: “Stiamo risolvendo” - MILANO – Vigilia di Pasqua turbolenta per i clienti Bnl, la banca del gruppo Bnp Paribas. Molti di loro questa mattina si sono ritrovati Addebiti multipli sul conto corrente, con il risultato di ...repubblica