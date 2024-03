Acerbi in bilico | l’Inter osserva tre difensori | c’è un preferito ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024) Nonostante l’assoluzione il futuro di Francescoalrimane in. La tenuta atletica e le 36 primavere non giocano a suo favore. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club monitora tre. LA LISTA ? Tris d’assi per: Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs e Jaka Bijol. Il futuro di, nonostante l’assoluzione dopo il caso Juan Jesus, rimane comunque in. Il difensore della Nazionale ha 36 anni e una tenuta atletica non più integra. Quest’anno, infatti, è stato colpito da ben due infortuni al soleo della gamba destra, restando fuori complessivamente due mesi. Anche il suo sostituto naturale, Stefan de Vrij, è ormai avanti con l’età, quindi sembra legittimo cheosservi il mercato. Buongiorno, Schuurs e ...