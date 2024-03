Ac Leon | con le multe alla squadra comprate decine di uova di Pasqua per i bambini ricoverati in Pediatria

(Di sabato 30 marzo 2024) Con i soldi raccolti frutto delle “interne” hanno acquistatodidie le hanno consegnate l’altro giorno ainel reparto didell’ospedale di Vimercate. Bella iniziativa quella dei giocatori dell’Ac, che milita nel campionato di Eccellenza, per “addolcire” laa chi è più sfortunato e deve trascorrere le feste su un letto di ospedale. Ad ogni cartellino rimediato in campionato veniva devoluta una cifra che è servita ad acquistare i doni a cui la società ha aggiunto i gadget ufficiali come sciarpe, bandiere e cuscinetti oltre a una casacca del bomber e capitano Mattia Bonseri autografata da tutti i giocatori. E l’altra mattina una delegazione di giocatori guidata dal ...

