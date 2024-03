Abbiamo fatto la versione internazionale di DDay usando l' IA | nasce DDay Global

(Di sabato 30 marzo 2024) Nei mesi scorsi ci siamo chiesti come potessimo integrare l’intelligenza artificiale all’interno del flusso editoriale. Ne è uscita un’idea: rendere fruibili i contenuti originali diin tutto il mondo....

Occhiobello (Rovigo), 28 marzo 2024 – Un doppio incontro serale in cui il gruppo di minoranza “ Occhiobello per te” ha illustrato pubblicamente un resoconto di fine mandato amministrativo 2019- 2024 . ... (ilrestodelcarlino)

Trieste è outdoor puro. Tanto che in sole due ore, partendo dal centro città, ci Siamo spinti sul confine, oltrepassandolo in bicicletta attraversando una natura selvaggia e imponente. A Trieste è ... (gqitalia)

Giovanni Stroppa: “C’è voglia di riscatto dopo la trasferta di Bolzano” - Cosa può insegnare la sconfitta dell’andata in vista di lunedì “Ho rivisto con la squadra il video dell’andata e devo dire che non Abbiamo fatto così male come pensassi. Abbiamo sicuramente sbagliato ...sportgrigiorosso

"La rabbia di Bolzano è aumentata" - La rabbia di Bolzano ancora nelle vene, il ricordo dell’andata a Piacenza a fare da lezione, la corsa al sogno promozione da riprendere subito: la Cremonese è pronta per ...cremonaoggi

Lamioni a Gs: “Pescara Vero, ma amo il Grosseto, per cui…” - Sono sincero, l’operazione Pescara sarebbe stata una bella operazione che probabilmente avrei fatto se non avessi già avuto il Grosseto, sia come proprietà che nel cuore. D’altronde, sono di Grosseto ...grossetosport