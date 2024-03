A San Pietro per la veglia | la Pasqua di Papa Francesco

Due persone arrestate e due denunciate. E' il bilancio del servizio di controllo straordinario svolto dai carabinieri nell'area di San Pietro in questi giorni affollata di turisti per la Pasqua. I ... (quotidiano)

Jorge Mario Bergoglio è giunto in basilica per la celebrazione che inizia alle 19.30. Ieri l’annullamento all’ultimo momento della partecipazione alla Via Crucis al Colosseo (repubblica)

Papa Francesco presiede la Veglia Pasquale a San Pietro - Papa Francesco presiede, nella Basilica Vaticana, la Veglia Pasquale nella Notte Santa. Il Pontefice è entrato nella Basilica sulla sedia a rotelle, venendo ...lapresse

Papa Francesco nella Basilica di San Pietro per la Veglia pasquale - Papa Francesco, come annunciato dalla Santa Sede, è presente in San Pietro per presiedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa. Il rito ha inizio nell'atrio della Basilica di San Pietro con la benediz ...tg.la7

Vigilia di Pasqua, la veglia in attesa della resurrezione nella Basilica di San Pietro - Presiede Papa Francesco, che ieri non era andato alla Via Crucis al Colosseo proprio per "conservare la salute" in vista della celebrazione di questa sera ...rainews