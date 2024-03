A Roma un convegno e un omaggio artistico per il centenario della nascita di Rossana Rossanda

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 30 marzo 2024)– Due giornate dedicate ae alla sua eredità umana, intellettuale e politica. È duplice l’appuntamento a, il 22 e 23 aprile 2024, in occasione del“ragazza del secolo scorso”, dirigente del Partito comunista, fondatricerivista e poi del quotidiano il manifesto e protagonistavita culturale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Biotestamento: in Italia non c’è speranza UE: La Commissione apre una procedura d’infrazione contro la Slovenia Intercettazioni, si grida all’abuso Risparmi, Banche Leader 2016 USA: spari sui parlamentari in un campo da baseball ...