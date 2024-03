A Pasqua e Pasquetta tutti pazzi per BrickLive OCEAN “Il tuo mondo LEGO” all’Arena Flegrea Indoor

(Di sabato 30 marzo 2024) “Brick Live-Napoli” alla Mostra d’Oltremare animato da circa 30 esemplari di creature marine fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini, area gioco, area relax per i genitori e tante sorprese. A- Mostra d’Oltremare con ingresso da Viale Kennedy 54, per “Brick Live-Napoli”– “Il tuo

Meteo: Italia spaccata in due per le festività Pasquali - Pasqua è prevista instabile al mattino tra Nord e Toscana ... Lo Scirocco sarà ancora intenso e creerà disagi in mare sui bacini più esposti a questo vento. Pasquetta potrebbe regalare delle sorprese: ...sardegnalive

Pasqua e Pasquetta all'insegna del bel tempo in Calabria, scirocco e temperature in aumento - Oristano Nei giorni scorsi le previsioni erano state più ottimistiche Saranno all’insegna del cielo coperto le festività di Pasqua e Pasquetta, quest’anno. Nonostante nei giorni scorsi molti siti mete ...informazione

Una Pasqua... in giostra! Ha aperto il luna park - Una Pasqua da giro in giostra. E’ entrato in funzione oggi pomeriggio, 30 marzo, il luna park di primavera in area Censer in vale Porta Adige. Come da tradizione l’inizio della bella stagione porta a ...polesine24