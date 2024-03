A Pasqua arriva la cometa cornuta dopo 70 anni | sarà visibile a occhio nudo | ecco come vederla

(Di sabato 30 marzo 2024) Si attende un appuntamento imperdibile la notte di: l’arrivo della 12P/Pons-Brooks, più comunemente nota» per via della sua forma, che farà il suo ritornooltre 70di assenza. Uno spettacolo celeste raro chenel cielo occidentaleil tramonto. Con un periodo orbitale di circa 71, il suo ultimo passaggio avvenne nel 1954 e ora,decenni di attesa,di nuovo. Scoperta nel lontano 1812 dall’astronomo Jean-Louis Pons, la12P è stata poi riscoperta nel 1883 da William Robert Brooks, da cui prende il nome completo. Il nucleo della ...

