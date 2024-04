A futura memoria se i liberaldemocratici avranno un futuro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) Un sondaggio Euromedia per Porta a Porta l’altro ieri sera dava il Partito democratico di Elly Schlein al diciannove per cento, al minimo storico alle Europee (nella precedente tornata, il Pd con Renzi e Calenda a bordo prese il 22,7, mentre cinque anni prima con Renzi a Palazzo Chigi superò addirittura il quaranta, e da lì cominciarono i guai). Il misero orientamento di voto per Elly Schlein non stupisce ed è perfettamente comprensibile, avendo la giovane segretaria cancellato lo spirito originario del Pd e trasformato il partito che fu a vocazione maggioritaria in un comitato di istanze studentesche, identitarie di calco americano e genericamente minoritarie, il cui effetto nelle urne sarà ancora più deflagrante se saranno confermate le indiscrezioni sulle liste del 9 giugno guidate da neutralisti rispetto a Putin, anticapitalisti verdi, anti occidentali rossi e reazionari ...