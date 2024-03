A cosa dovete stare attenti Dengue | l' avvertimento di Bassetti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 30 marzo 2024) Lacontinua a far paura. Ne parla l'infettivologo Matteonel corso della puntata di Chesarà in onda il 30 marzo. L'esperto tranquillizza tutti sul fatto che l'epidemia non è ancora arrivata in Italia ma, allo stesso tempo, mette in guardia sulle mo0dalità che ci permetteranno di difenderci dal contagio. "Non bisogna fare nessun allarmismo - ha detto Matteo- Ci sono casi di importazione, cioè quelli che arrivano dal Sudamerica. Nel caso di Genova era una persona che arriva dall'Argentina. Ci sono persone che arrivano dal Brasile e da altri Paesi del Sudamerica. Bisogna fare attenzione solo su una: bisogna fare la disinfestazione cioè usare gli insetticidi, soprattutto i larvicidi, da adesso fino a maggio perché se una persona con lache torna da un ...