? LIVE! Napoli-Atalanta | segui la diretta live

(Di sabato 30 marzo 2024)0-0 Marcatori: –(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. A disp. Gollini, Contini, Mazzocchi, Ostigard, Natan, Ora, Cajuste, Dendoncker, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Simeone. All. Calzona(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. A disp. Musso, Rossi, Toloi, Djimsiti, Palomino, Ruggeri, Holm, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, El Bilal. All. Gasperini Arbitro: Pairetto Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Napoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Maradona, Atalanta e Napoli si affrontano nel match valido ... (calcionews24)

LIVE Napoli-Atalanta : dove vedere il match in tv e streaming, le probabili formazioni e i protagonisti attesi in campo. Il big match Napoli-Atalanta è un crocevia fondamentale nella corsa ... (napolipiu)

Napoli-Atalanta (calcio d`inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn) è l`anticipo che apre la 30esima giornata di campionato in Serie A. I bergamaschi... (calciomercato)

Napoli-Atalanta 0-0: comincia il match! - ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, ZAppacosta; Pasalic; Miranchuk; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini ...tuttonapoli

DIRETTA VIDEO - Napoli-Atalanta, pre-partita: sorprese nelle formazioni ufficiali - Napoli-Atalanta Tv - Napoli-Atalanta Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il posticipo della 30a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che ospiterà l'Atalanta di Gasperi ...msn

LIVE! Napoli-Atalanta 0-0: al Maradona una sfida che vale l'Europa. Out Kvaratskhelia, Dea con Koopmeiners in panchina - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Napoli - Atalanta LIVE su 30/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport