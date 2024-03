Zelensky lancia l’allarme | “Putin non si fermerà all’Ucraina Nel mirino ha uno Stato”

Ucraina: attacchi russi danneggiano tre centrali elettriche, lanciati 99 tra droni e missili - Nel complesso sono stati lanciati 99 tra velivoli senza pilota di fabbricazione ... terroristico contro obiettivi nel territorio della Federazione Russa". I cambi di Zelensky nella diplomazia ucraina ...it.euronews

Attacchi russi alle strutture energetiche ucraine: l'appello di Zelensky per i sistemi Patriot Usa - La tensione in Ucraina continua a salire. Durante la notte, la Russia ha lanciato un attacco missilistico contro le strutture energetiche ucraine. Nonostante la difesa di Kiev sia riuscita ad abbatter ...informazione

Zelensky, per essere forti abbiamo bisogno dei Patriot Usa - ROMA, 29 MAR - "L'Ucraina non è ancora forte come potrebbe essere. Dobbiamo essere in grado di operare sul campo di battaglia. Per farlo, abbiamo bisogno di due cose: i sistemi Patriot che gli Stati U ...messaggeroveneto.gelocal