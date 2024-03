Xavi sulla querela al giornalista Jabois | «Non tollero le bugie | è ora di dire basta»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha palato con in conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Barcellona e Las Palmas. L’allenatore blaugrana è fiducioso nella sua squadra, l’obiettivo per lui è mettere pressione al Real Madrid. Sul ritorno dalle Nazionali «Pericoloso soprattutto perché tornano dalle Nazionali, a volte per noi è difficile ripartire. Oggi ho detto loro di dimenticarsi delle Nazionali, che sono di nuovo qui, che ci sono due titoli in palio. Finora abbiamo disputato molto belle partite, in alcune ci sono state dei brillanti e spero che potremo continuarestessa strada. La partita di domani è cruciale per la lotta per la Liga». Sull’ovazione per Lamine Yamal al Bernabeu «Lo vedo molto tranquillo. Molto misurato, nel senso che sta gestendo molto bene quello che gli sta accadendo, nonostante la sua giovane età. È una persona matura, responsabile, è ...