Xavi fa causa a due giornalisti per aver pubblicato false informazioni | “È ora di dire basta”

Xavi , allenatore del Barcellona , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di coppa contro il Barbastro del mercato blaugrana Xavi , allenatore del Barcellona , ha parlato in conferenza ... (calcionews24)

L’allenatore del Barça, Xavi , subisce da tempo le bugie che alcuni media riversano sul suo conto. E come dichiarato da lui stesso, da oggi non saranno più tollerate. Il tecnico blaugrana ha quindi ... (sportface)

Haaland lascia il City Scoppia la bomba di mercato a "causa" del padre - Spuntano novità interessanti sul futuro del bomber norvegese: la rivelazione arriva direttamente dalla Spagna.areanapoli

Serie A, Premier, Liga e le altre pensano a una causa contro la Fifa per il Mondiale per club - La Fifa non li ha consultati e ha stravolto i calendari. Possibile causa davanti alla corte Europea per abuso di posizione dominante ...ilnapolista

Ag. Lobotka: "Sogna vittoria Champions! Ne parlo spesso con Xavi, al Barça in un caso" - Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka, ha parlato ai media slovacchi, soffermandosi anche sul futuro del centrocampista del Napoli ...tuttonapoli