Werder Brema-Wolfsburg sabato 30 marzo 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 29 marzo 2024) Entrambe reduci da unnerissimo che le ha viste perdere in ogni dove,si affrontano per dare una svolta ad una stagione che si sta trascinando via senza acuti ma neppure senza patemi. La squadra di Werner ha di fatto blindato la salvezza con due mesi di grande spessore ad inizio anno, e a quota 30 InfoBetting: Scommesse Sportive e