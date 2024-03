Voragine Quadraro Cittadini evacuati possono rientrare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Idal condominio al civico 16 di via Attio Labeone, limitrofo allache si è aperta ieri in via Sestio Menas, in zonaa Roma, potrannogià oggi nei propri appartamenti. La Commissione Verifica Sicurezza Statica Edifici Privati ha completato i lavori di verifica. Saranno date prescrizioni al condominio affinché faccia un puntellamento di sicurezza interna. Sarà limitato soltanto l’accesso agli esercizi presenti in via Sestio Menas, civici 52-54, e in via Marco Papio, civici 90-92, fino a ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto. Lo comunica il Campidoglio in una nota stampa. (Com/Red/Dire)