Voragine al Quadraro | i cittadini evacuati possono rientrare nelle proprie case

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 – "Idal condominio al civico 16 di via Attio Labeone, limitrofo allache si è aperta ieri in via Sestio Menas (leggi qui), in zonaa Roma, potrannogià oggi nei propri appartamenti". Lo comunica il Campidoglio in una nota. "La Commissione Verifica Sicurezza Statica Edifici Privati ha completato i lavori di verifica – spiega il Campidoglio -. Saranno date prescrizioni al condominio affinché faccia un puntellamento di sicurezza interna. Sarà limitato soltanto l'accesso agli esercizi presenti in via Sestio Menas, civici 52-54, e in via Marco Papio, civici 90-92, fino a ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto".