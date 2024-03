VIDEO | Un Rey Mysterio senza maschera balla e si diverte con la figlia su TikTok

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nell’ultima puntata di SmackDown, Reyha affrontato Santos Escobar, venendo però sconfitto grazie all’intervento di Dominikche è apparso dal nulla. Sebbene sia noto per le sue maschere colorate in WWE, il suo personaggio non è sempre stato lo stesso nelle altre promotion. Dopo aver fatto il suo ingresso sulla scena in Messico nel 1989, a soli 14 anni,è passato alla AAA, prima di approdare negli Stati Uniti, alla ECW e alla WCW. Durante il periodo trascorso in quest’ultima, Rey ha contribuito a ridefinire il wrestling dei pesi cruiser negli USA e a stabilire un modello che i lottatori seguono ancora oggi. A volto scoperto In un recentesu, il folletto di San Diego si è tolto laperre con la ...