VIDEO Sinner-Medvedev 2-0 | la sintesi della semifinale a Miami Lezione di tennis

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una vera e propriadi. Jannikin cattedra sul cemento outdoor di, a dispensare perle nel corso di unadel Masters1000Florida a senso unico. Distrutto tecnicamente e psicologicamente il russo Daniil(n.4 ATP), che mai aveva subìto da Jannik un passivo del genere nei dieci incontri precedenti. 6-1 6-2 lo score in favore del giocatore italiano, solido come una roccia al cospetto di un avversario che, indietro di un break all’inizio dei parziali e non in grado di sfruttare le proprie opportunità, è andato in totale cortocircuito, lasciando spazio alle qualità di colpitore strepitoso dell’altoatesino. Un dominio che ha permesso adi staccare il biglietto per la terza Finale...