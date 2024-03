Via Crucis del Papa blindata | tiratori scelti sui tetti Schierato anche il cane robot Saetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 – Oltre seicento uomini delle forze dell’ordine schierate per la sicurezza.suidelle case lungo il tracciato della via. Controlli di bonifica dalle 15 di oggi pomeriggio. Colosseo chiuso e utilizzo di, ildei carabinieri. Sono imponenti le misure di sicurezza messe in campo dalla questura in occasione della viadeldi questa sera. Un appuntamento centrale del triduo pasquale e della cristianità (nel quale si ripercorre la passione di Gesù Cristo) che quest’anno deve fare i conti con l’allarme terrorismo lanciato dopo gli attentati di settimana scorsa a Mosca. Sono infatti oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine in campo per i servizi di sicurezza ...