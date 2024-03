Via Crucis | 14 stazioni tra guerra | femminicidi e insulti da tastiera Le meditazioni scritte dal Papa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Solo il Signore può darci la conferma di quanto valiamo. Ce lo dice ogni giorno dalla croce. È morto per noi, per mostrarci quanto siamo preziosi ai suoi occhi. Non c’è ostacolo o fallimento che possano impedire il suo tenero abbraccio”. Lo sottolinea ilsu X in occasione del Venerdì Santo. Via, ledi suo pugno dalDopo la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica Vaticana alle 21Francesco sarà al Colosseo per la tradizione Viatrasmessa in mondovisione. Quest’anno, per la prima volta nel suo pontificato, Francesco ha firmato di suo pugno leper le quattordicidal titolo ‘In preghiera con Gesù sulla via della croce’. Nell’introduzione, il Pontefice ...