“Vi dico di Federico e Vittorio” Finito il Grande Fratello | la rivelazione di Alessio al pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e così anche fuori dalla casa delFalsone non ha perso tempo nel lanciare frecciate nei confronti diMenozzi eMassaro. Come rampa di lancio ha usato X, l’ex twitter sul quale ha postato un video che è stato immediatamente condiviso e commentato. Conin particolare i rapporti non sono mai stati idilliaci. L’ultimo scontro poco prima di lasciare la casa quandoaveva spezzato lo spazzolino da denti. >>“Ma davvero tutti questi soldi?”. Dopo il, è polemica su Anita e la cifra a settimana per essere nella casa “Fefè sto co***one di Fefé! Guarda, guarda! Scarico pure stamattina, 0% pure stamattina! Abbi rispetto pure ...