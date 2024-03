Verso Monterosi-Benevento | Auteri | “Bisogna consolidare il secondo posto Bolsius non convocato per scelta tecnica”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dall’insidiosa trasferta di Teramo contro il(ore 14), squadra che dovrà a tutti i costi fare punti per tentare di raggiungere i playout. A presentare il match contro i pugliesi ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. Agli assenti già sicuri della vigilia (Lanini e Meccariello) si è aggiunto, lasciato a casa dal tecnico delper. Ciciretti partirà per Teramo insieme alla squadra, poi la sua situazione sarà valutata all’ultimo momento. REAZIONE – “Ciciretti è tra i convocati. Non ha nulla di particolare, poi valuteremo all’ultimo momento. La sconfitta contro il Monopoli è stata metabolizzata dalla squadra. Con i ragazzi ...