Verso Fiorentina-Milan | Vincenzo Italiano avverte Pioli | vinciamo noi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 29 marzo 2024) In vista di, in programma domani sera,ha avvertitosulle intenzioni della sua squadra Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, domani si tornerà in campo per la 30esima giornata di Serie A. Ilaffronterà laal Franchi, in una gara difficile e con una posta in palio molto alta. I rossoneri infatti vogliono difendere il secondo posto dagli assalti della Juventus, che è distante 3 punti. I viola invece vogliono risalire nella zona delle coppe europee. A Firenze ci sarà un’atmosfera particolare. Questa infatti sarà la prima partita dopo la morte di Joe Barone, che aveva accusato un malore poche ore prima del match con l’Atalanta, poi rinviato. Domani è previsto un omaggio della Curva Fiesole al dg scomparso e ...