Versilia, truffe agli anziani: arrestata coppia a Camaiore dopo inseguimento dei carabinieri - CAMAIORE (LUCCA) – I Carabinieri hanno arrestato nella serata di oggi, 29 marzo 2024, sulla via per Camaiore un uomo e una donna ritenuti i presunti autori delle truffe in scooter avvenute nelle scors ...firenzepost

Caccia ai finti agenti. La coppia dello scooter ha fallito l’ultimo colpo. La vittima è fuggita - L’uomo e la donna l’avevano affiancata a un semaforo a Forte dei Marmi. Il pensionato, compreso che era una truffa, è riuscito a seminarli. Nel fine settimana casi analoghi a Torre del Lago e Massaros ...lanazione

Altri guai per Daniela Santanchè, l'inchiesta per truffa si allarga al riciclaggio - Venerdì alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivato l'avviso di chiusura dell' inchiesta per truffa aggravata all'Inps per 126mila euro, per la irregolare gestione della Cassa integrazion ...rainews