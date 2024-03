Venerdì Santo | le processioni in Lombardia | da Gesù col saio rosso a Vertova alle otto croci di Gromo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un momento importante non solo per i fedeli cristiani, perché perdelche anticipano le celebrazioni pasquali sono appuntamenti attesi e importanti anche da un punto di vista artistico e culturale. Fedeli alla tradizione cattolica o rivisitazioni in chiave “alternativa”, le rappresentazioni della Via Crucis disera richiedono capacità organizzativa e scenografica, nonché un grande dispiego di risorse tenuto conto dei tanti figuranti che in quasi ogni parrocchia. Vediamo alcune caratteristiche in: Interessante è la processione deldi, in provincia di Bergamo, dove sfilano soldati romani, giudei e un Cristo scalzo e con indosso un. Appuntamento ...