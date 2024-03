Venerdì Santo | “le parti più vere di noi nascono dal pianto”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Quando non si ha più niente da dare perché si è dato tutto, allora si diventa capaci di veri doni” diceva don Primo Mazzolari. Lascio che queste parole siano la porta d’ingresso a quel silenzioso discorso del Crocifisso che pende dalla Croce e che è più eloquente di ogni parola. Sento che in quell’immagine oscura che è la passione di Gesù si giocano le storie della vita di ciascuno di noi: paure, rifiuti, tradimenti, rinnegamenti di chi si fidava di noi e quindi di noi stessi, spergiuro della propria dignità. Leggo le parole di questo Passio e ne colgo passaggi della mia povera umanità, e le storie di poveri uomini incapaci di vincere il male che hanno dentro e che poi restano schiacciati sotto il peso della propria fragilità. Mi tornano alla mente le storie delle persone che vengono da me a raccontare le loro storie di amici, di compagni di vita, di sposi e spose che al contempo ...