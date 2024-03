Vende case all’insaputa dei proprietari | patteggia ex custode di un palazzo storico di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Unmento a 3 anni e 6 mesi. E’ questa la pena per Mario Frigerio, ex portiere delloCasa della Fontana in pieno centro a, il quale, come era emerso a metà ottobre scorso quando era stato arrestato, aveva tentato dire, all'insaputa dei, due immobili all'interno dello stabile: un appartamento e un box dell'edificio di pregio in zona Porta Venezia, dove aveva vissuto anche lo scrittore e giornalista Dino Buzzati. Quasi una ventina in tutto erano state le vittime delle truffe, tra ristoratori, manager, professionisti e giornalisti. Un maxi raggiro, portato avanti sempre con lo stesso schema incassando caparre e intermediazioni, come contestato nelle indagini della Polizia e del pool guidato ...