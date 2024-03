Vasco Rossi in lutto | addio a Maria Gabriella Sturani | la donna di ‘Gabri’

(Di venerdì 29 marzo 2024), il celebre cantante italiano, è inper la perdita di, sua ex compagna e madre del figlio Lorenzo. La notizia della scomparsa è stata annunciata dallo stesso rocker di Zocca attraverso una serie di Stories e foto condivise sui social. Queste immagini sono accompagnate da parole piene di affetto per lache ha avuto un ruolo significativo nella vita disi erano conosciuti quando entrambi erano giovanissimi. Lei aveva solo 13 anni, e qualche anno dopo si sarebbero ritrovati a un concerto. La loro storia d’amore è stata intensa e ha portato alla nascita di Lorenzo, il figlio cheha ...

