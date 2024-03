Uova di Pasqua e colombe sequestrate | allerta su 2 tonnellate di prodotti scaduti e falsi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si avvicinae il ministero della Salute, insieme al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute hanno intensificato i controlli suidolciari tipici della festività. Grazie all’attività dei controllili dei Nas sono stati ritirate oltre 2didi. In totale sono state contestate 574 violazioni penali e amministrative, daia quellie pronti a essere venduti come appartenenti a un determinato marchio. Sono state prese in esame 324 strutture e aziende, ma solo in alcune province sono emersi i dati più gravi. Tra queste Roma, Caserta, Catania e Brescia. Controlli dei Nas per la salute dei consumatori a: i sequestri In ...

Pasqua e Pasquetta, come risparmiare sulla spesa e riciclare gli avanzi: i consigli per le feste - Le festività Pasquali sono arrivate. C'è chi parte, chi resta a casa e chi, purtroppo, lavorerà. Ma una cosa è sicura: il pranzo di Pasqua e di Pasquetta sono ...leggo

La colazione di Pasqua a Camerino tra novità e tradizione - La prima in assoluto riguarda la sede, infatti l’evento Pasquale torna dopo diversi anni in centro e precisamente in Piazza Cavour, dove non mancheranno inoltre sorprese e intrattenimenti per grandi e ...viverecamerino

Pranzo di Pasqua, tre idee da chef - In cerca di un’idea per il pranzo di Pasqua Lo spunto ve lo diamo noi! Abbiamo chiesto a tre punte di diamante della gastronomia polesana di darci una ricetta per queste festività: eccovi, dunque, le ...polesine24