Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 29 03 24

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’è stato un momento, durante ladi oggi di, in cui Ida Platano, facendosi scoppiare le vene del collo, ha detto: “Io vedo il nulla, IL NIENTE“. Ecco, lei nello specifico si riferiva ai gesti di Mario Cusitore nei suoi confronti, ma sinceramente penso che in realtà quella frase descriva alla perfezione tutto il trono nel suo insieme: IL NULLA, IL NIENTE. Se parliamo di trash e teatrini vari allora ci siamo, del resto Mario che scriveva in chat a 3/4 della popolazione femminile del pianeta mentre organizzava esterne lovvose con Ida, è stato effettivamente abbastanza trash e divertente, ma se parliamo di trovare una persona, di sentimenti e aMMMMMore, beh, “io vedo il nulla, IL NIENTE“. La Platano se la prende tanto con i suoi corteggiatori (tanto da agire come poi sappiamo agirà in base alle anticipazioni) che non ...