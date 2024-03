Università Roma – D’Amato az | “Presentata interrogazione su Laziodisco e residenza universitaria Valle Aurelia”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Sul commissariamento die sulla situazione di disagio in cui versano le studentesse e gli studenti per la presenza di blatte nella, ho presentato un’al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e all’Assessore all’Luisa Regimenti. È fondamentale sapere come la Regione intenda risolvere queste problematiche che incidono pesantemente sulla qualità della vita studentesca. Il diritto allo studio va tutelato, e senza soluzioni concrete viene seriamente compromesso. Bisogna sapere se esistono policy e procedure di segnalazione e di intervento per le riparazioni e manutenzioni, e se è intenzione della Regione intervenire per superare il regime straordinario di commissariamento per garantire ...