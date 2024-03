Unghia rotta? In questo modo la puoi riparare!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alzi la mano chi non si è mai trovata nella spiacevole situazione di avere un’, magari proprio poco prima di uscire per una serata importante o subito dopo una manicure appena fatta. Un problema che, pur non essendo doloroso o grave, è pur sempre fastidioso, soprattutto quando il resto delle unghie sono di una lunghezza importante e la differenza tra queste e quella ormai danneggiata diventa praticamente impossibile da appianare. Lasciarne una corta e le altre lunghe, infatti, non è una soluzione così gradevole esteticamente e spesso, prese dalla disperazione del momento, si finisce per accorciarle tutte, in attesa che ricrescano di nuovo e che siano tutte nuovamente pari. Ma se invece ci fosse un metodo per sistemare l’senza bisogno di tagliarla e senza toccare tutte le altre? In effetti c’è e ...